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Süper Lig'de 7 haftalık program belli oldu - Son Dakika

Süper Lig'de 7 haftalık program belli oldu

07.12.2021 17:38

TFF, Süper Lig'de 17-23 hafta programlarını açıkladı. Buna göre 17. haftada oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 19 Aralık saat 19.00'da başlayacak. Trabzonspor ile Galatasaray ise 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da 23. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de zirveye şekil verecek haftaların programları belli oldu. TFF'nin açıkladığı 17-23. hafta programlarında Fenerbahçe- Beşiktaş ve Galatasaray- Trabzonspor gibi önemli maçların günleri açıklandı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI 19 ARALIK'TA

TFF'nin açıkladığı programa göre 17. haftada Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'la 19 Aralık saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. 23. hafta mücadelesinde rakip olacak Galatasaray ile Trabzonspor ise 23 Ocak Pazar günü Nef Stadı'nda saat 19.00'da kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de program belli oldu! İşte zirveye şekil verecek dev maçların tarihi
Süper Lig'de program belli oldu! İşte zirveye şekil verecek dev maçların tarihi
Süper Lig'de program belli oldu! İşte zirveye şekil verecek dev maçların tarihi
Süper Lig'de program belli oldu! İşte zirveye şekil verecek dev maçların tarihi
Süper Lig'de program belli oldu! İşte zirveye şekil verecek dev maçların tarihi
Süper Lig'de program belli oldu! İşte zirveye şekil verecek dev maçların tarihi
Süper Lig'de program belli oldu! İşte zirveye şekil verecek dev maçların tarihi
Süper Lig'de 7 haftalık program belli oldu

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 7 haftalık program belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig'de 7 haftalık program belli oldu - Son Dakika
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