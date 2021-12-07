Süper Lig'de 7 haftalık program belli oldu

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Süper Lig'de zirveye şekil verecek haftaların programları belli oldu. TFF'nin açıkladığı 17-23. hafta programlarında Fenerbahçe- Beşiktaş ve Galatasaray- Trabzonspor gibi önemli maçların günleri açıklandı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI 19 ARALIK'TA

TFF'nin açıkladığı programa göre 17. haftada Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'la 19 Aralık saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. 23. hafta mücadelesinde rakip olacak Galatasaray ile Trabzonspor ise 23 Ocak Pazar günü Nef Stadı'nda saat 19.00'da kozlarını paylaşacak.