Süper Lig'de başkan kısa süre içerisinde istifasını açıklayacak - Son Dakika
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Süper Lig'de başkan kısa süre içerisinde istifasını açıklayacak

06.04.2022 22:17
Süper Lig'de başkan kısa süre içerisinde istifasını açıklayacak

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in de görevini bırakacağı öğrenildi. Kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın ibra edilmemesi ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in görevinden istifa etmesi gibi çarpıcı olayların peş peşe yaşandığı Süper Lig'de bir başkan daha görevini bırakıyor.

Süper Lig'de bir deprem daha! Adil Gevrek seçim kararı alıp, aday olmayacağını açıkladı

"ADAY OLMAYACAĞIM"

Yeni Malatyaspor resmi internet sitesinden başkan Adil Gevrek imzasıyla yayınlanan yazıda olağanüstü seçim kararı alındığı belirtildi. Mevcut başkan Gevrek ise seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. Adil Gevrek yaptığı açıklamada, "Benim bu hayattaki en büyük sevdam Yeni Malatyaspor'dur. Ben sevdamdan vazgeçmem, vazgeçmeyeceğim. Kulübümüz menfaatleri doğrultusunda aday olmayacağımı belirterek , 24 Nisan 2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapma kararı aldığımızı Kamuoyuna ilan ederiz." ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Nihat Özdemir, Burak Elmas, Spor, Son Dakika

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