Trabzonspor
19.00 Göztepe - Beşiktaş
GALATASARAY
- Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup eden Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
1'İNCİ LİG
13.30 Erzurumspor FK - İstanbulspor
16.00 Pendikspor - Şanlıurfaspor
19.00 Amed SK - Çorum FK
19.00 Boluspor - Fatih Karagümrük
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi
15.30 Bursaspor Basketbol - ONVO Büyükçekmece Basketbol
18.00 Manisa Basket - Karşıyaka
20.30 Darüşşafaka Lassa - Galatasaray
BİSİKLET
- Amatör yol bisikletçileri, Bu sene 7'nci kez gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo'da pedal çevirecek.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de kritik haftalar! - Son Dakika
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