Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir maçlarının Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa kupalarında maçlarının olması sebebiyle ertelendiğini açıkladı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de Üç Maç Ertelendi - Son Dakika
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