Süper Lig\'de Ümraniyespor-Boluspor maçına yoğun yağış nedeniyle 15 dakika ara verildi

Süper Lig'de Ümraniyespor-Boluspor maçına yoğun yağış nedeniyle 15 dakika ara verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Ümraniyespor-Boluspor müsabakasına yoğun yağmur yağışı ve zeminin ağırlaşması sebebiyle 15 dakika ara verildi. Karşılaşma bu süre boyunca durdu.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Ümraniyespor - Boluspor müsabakasında yoğun yağmur yağışı ve zeminin ağırlaşması sebebiyle müsabakaya 15 dakika ara verildi.
Kaynak: İHA
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