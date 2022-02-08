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Süper Lig'den 3 kulüp ve 2 futbolcu PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika

Süper Lig'den 3 kulüp ve 2 futbolcu PFDK'ye sevk edildi

08.02.2022 20:52
Süper Lig'den 3 kulüp ve 2 futbolcu PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulüp ve 2 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulüp ve 2 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki bazı ihlalleri görüştüğü bildirildi.

Buna göre Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle PFDK'ye gönderildi. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Adnan Dalgakıran da sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle Disiplin Kuruluna yollandı.

Göztepe, Altay derbisinde merdiven boşluklarına taraftar alması, Çaykur Rizespor ise Adana Demirspor karşılaşmasında 6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.

Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Demir Grup Sivassporlu futbolcu Mustapha Yatabare ile Galatasaray mücadelesinde kırmızı kart gören Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Juanfran, kural dışı hareketleri dolayısıyla disipline verildi.

Galatasaray mücadelesinde ihraç edilen Alanyaspor Kulübü idarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Spor Toto 1. Lig'den sevkler

Spor Toto 1. Lig kulüpleri Tuzlaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, PFDK'ye sevk edildi.

Tuzlaspor, Balıkesirspor maçındaki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor da usulsüz seyirci alınması nedeniyle disipline verildi.

Erzurum temsilcisinin savunma oyuncusu Mustafa Akbaş, sportmenliğe ve talimatlara aykırı hareketleri, Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu Aaron Tshibola da kural dışı hareketinden dolayı PFDK'ye gönderildi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'den 3 kulüp ve 2 futbolcu PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika Spor


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