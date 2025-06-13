Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden olan Kocaelispor, iddialı bir kadro kurmak adına çalışmalarını sürdürürken golcü konusunda büyük bir sürprize imza attı.
Kocaelispor, Hırvatistan Milli Takım forması da giyen deneyimli santrfor Bruno Petkovic ile prensipte anlaştı. Yıldız ismin, pazartesi günü şehre gelecek Yeşil-siyahlılar için resmi imzayı atacağı öğrenildi.
30 yaşındaki yıldız ismi geride bıraktığımız dönemlerde Süper Lig devleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, transfer etmeyi çok istemiş ancak transferde mutlu sona ulaşamamışlardı.
1.93 boyundaki futbolcu Dinamo Zagrep takımında geride bıraktığımız sezon 26 maçta 6 gol attı, 3 de asist yaptı. Petkovic, Hırvat ekibinde ekibinde toplam 278 maçta, 88 gol attı, 41 de asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti - Son Dakika
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