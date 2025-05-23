Süper Lig\'e son bilet! 1. Lig\'de play-off finalinin adı belli oldu

Trendyol 1. Lig play-off ikinci etabı rövanş karşılaşmasında ilk maçı deplasmanda 4-1 kazanan Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u ağırladı.

5-1'LİK SKORLA ELEDİLER

17 Eylül'de oynanan mücadeleyi Bandırmaspor 1-0 kazandı. Karşılaşmada Bandırmaspor'un golünü 90+2'de Marco Paixao kaydetti. Bu skor ile birlikte ilk maçı 4-1 kazanan Bandırmaspor, toplam skorda 5-1'lik üstünlük sağlayarak adını play-off finaline yazdırdı.

FİNAL 29 MAYIS'TA

Play-off finalinin adı Karagümrük-Bandırmaspor oldu. Final maçı 29 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek. Final tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre yapılacak.