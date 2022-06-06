Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, 11 futbolcuyla yollarını ayırdı - Son Dakika
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Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, 11 futbolcuyla yollarını ayırdı

06.06.2022 13:49
Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, 11 futbolcuyla yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig şampiyonu olarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan MKE Ankaragücü, 11 futbolcusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig şampiyonu olarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan MKE Ankaragücü, 11 futbolcusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanı Erdem Özgenç'in yanı sıra Yusuf Abdioğlu, Mehmet Murat Uçar, Akın Alkan, İshak Çakmak, Hasan Hüseyin Acar, Kwabena Owusu, Tiago Pinto, Aatif Chahechouhe, Geraldo ve Cem Ekinci'nin yeni sezon planlamasına göre kadroda olmayacakları belirtildi.

Açıklamada, "1. Lig 2021-2022 sezonunda ortaya koydukları tüm emek ve hizmetleri için futbolcularımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Erdem Özgenç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, 11 futbolcuyla yollarını ayırdı - Son Dakika

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