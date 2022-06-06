Açıklamada, "1. Lig 2021-2022 sezonunda ortaya koydukları tüm emek ve hizmetleri için futbolcularımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Erdem Özgenç, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, 11 futbolcuyla yollarını ayırdı - Son Dakika

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