Luis Suarez, Brezilya ekibi Gremio ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Luis Suarez, Brezilya ekibi Gremio ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

01.01.2023 14:01

Dünya Kupası öncesi Nacional ile sözleşmesi sona eren Uruguaylı yıldız golcü Luis Suarez, Brezilya ekibi Gremio ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Nacional ile sözleşmesi Dünya Kupası öncesi sona eren ve Katar'daki turnuvada kulüpsüz olarak oynayan Luis Suarez, Brezilya ekibi Gremio'ya Transfer oldu. 35 yaşındaki Uruguaylı golcü, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. İsmi süper Lig ekipleriyle de anılan yıldız kariyerine Brezilya ekibinde devam edecek.

KULÜPSÜZ KALMIŞTI

Katar'daki turnuva öncesi Nacional ile sözleşmesi sona eren ve kulüpsüz kalan 35 yaşındaki forvet, kariyerinde dördüncü kez Dünya Kupası sahnesinde yer aldı. Turnuvayı gol atamadan tamamlayan Suarez, Brezilya ekibi Gremio ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

DÜNYA DEVLERİNİN FORMASINI GİYDİ

Profesyonel futbol hayatına Nacional'de başladıktan sonra Hollanda'nın Groningen kentine giden Suarez, Ajax formasıyla Avrupa futbolunun parlayan yıldızı haline geldi. Ardından İngiltere'nin Liverpool takımına transfer olan Suarez, 2014'te Lionel Messi ve Neymar'la birlikte Barcelona'nın meşhur üçlüsünden birini oluşturdu. Katalan ekibiyle 2015'te Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan ve 4 La Liga şampiyonluğu tadan Suarez, Barcelona'nın ekonomik nedenlerle küçülmeye gitmesi sebebiyle 2020'de Atletico Madrid'e katıldı.

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Luis Suarez, Brezilya, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Luis Suarez, Brezilya ekibi Gremio ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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