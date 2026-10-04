Süper Lig hakemleri adliyeye sevk edilecek! - Son Dakika
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Süper Lig hakemleri adliyeye sevk edilecek!

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Süper Lig hakemleri adliyeye sevk edilecek!
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Hakemler dosyası soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, '7258 sayılı Kanun'a muhalefet', 'resmi belgede sahtecilik suçuna iştirak' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla pazartesi günü adliyeye sevk edilecek.

"Hakemler dosyası" olarak bilinen ve geniş kapsamlı yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Edinilen bilgilere göre; "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "resmi belgede sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla gözaltında bulunan iki hakemin, Pazartesi günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltı sürecinde ilk ifadesini veren hakem Yasin Kol'un, hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi. Kol'un ifadesinde şu sözleri kaydettiği belirtildi:

"Herhangi bir şekilde bahis oynamadım. Sadece tanıdığım ve benden borç isteyen birkaç kişiye borç amaçlı para gönderdim. Bunun haricinde şüpheli bir hesap hareketim bulunmamaktadır."

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