Süper Lig'in en çalışkanı Aleksic

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 24'üncü haftasında en fazla mesafe kat eden oyuncular belirlendi. Comparisonator verilerine göre Başakşehir'den Aleksic 13.24 km. ile en fazla koşan isim oldu.

Süper Lig'de 24'üncü haftada en çok mesafe kat eden ilk 10 oyuncu şöyle:

10 - Kasımpaşa - Doğucan Haspolat - 12 km.