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Süper Lig'in en çalışkanı Aleksic - Son Dakika

Süper Lig'in en çalışkanı Aleksic

10.02.2022 15:30
Süper Lig'in en çalışkanı Aleksic

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 24'üncü haftasında en fazla mesafe kat eden oyuncular belirlendi.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 24'üncü haftasında en fazla mesafe kat eden oyuncular belirlendi. Comparisonator verilerine göre Başakşehir'den Aleksic 13.24 km. ile en fazla koşan isim oldu.

Süper Lig'de 24'üncü haftada en çok mesafe kat eden ilk 10 oyuncu şöyle:

1 - Başakşehir - Aleksic - 13,24 km.2 - Alanyaspor - Emre Akbaba - 12,93 km.3 - Kasımpaşa - Hajradinovic - 12,68 km.4 - Trabzonspor - Siopis - 12,57 km.5 - Başakşehir - Tolga Ciğerci - 12,27 km.6 - Galatasaray - Berkan Kutlu - 12,26 km.7 - Fatih Karagümrük - Borini - 12,22 km.8 - Fatih Karagümrük - Abdoulaye Toure - 12,12 km.9 - Rizespor - Boldrin - 12,06 km.

10 - Kasımpaşa - Doğucan Haspolat - 12 km.


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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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