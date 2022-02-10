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Süper Lig ve 1. Lig'de 3 maçın hakemi açıklandı - Son Dakika

Süper Lig ve 1. Lig'de 3 maçın hakemi açıklandı

10.02.2022 11:40
Süper Lig ve 1. Lig'de 3 maçın hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak 3 müsabakayı yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak 3 müsabakayı yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak 1 maç ve 1. Lig'in 24. haftasındaki 2 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:

Süper Lig:

20.00 Altay- Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

1. Lig:

16.00 Altınordu- Gençlerbirliği: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Yılport Samsunspor- Bursaspor: Yiğit Arslan

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig ve 1. Lig'de 3 maçın hakemi açıklandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig ve 1. Lig'de 3 maçın hakemi açıklandı - Son Dakika
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