Süper Lig ve 1. Lig'de 3 maçın hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak 3 müsabakayı yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak 1 maç ve 1. Lig'in 24. haftasındaki 2 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:
Süper Lig:
20.00 Altay- Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
1. Lig:
16.00 Altınordu- Gençlerbirliği: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Yılport Samsunspor- Bursaspor: Yiğit Arslan
Kaynak: AA
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