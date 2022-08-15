Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar

15.08.2022 17:09
Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar

2017 yılında Suudi Arabistan'da devletin rejimine karşı gelme suçundan tutuklanarak idam cezasına çarptırılan 15 yaşındaki Muhammed Al Faraj'ın ailesi, ülkenin turizm elçisi olarak görev yapan süperstar Lionel Messi'den oğullarını kurtarması için yardım talep etti.

Suudi Arabistan'da idam cezası alan Muhammed Al Faraj'ın ailesi, oğullarının kurtarılması için çareyi ülkenin turizm elçisi Lionel Messi'de arıyor.

MESSI'DEN YARDIM İSTEDİLER

The Times'ın haberine göre Suudi Arabistan'da 15 yaşında tutuklanan Muhammed Al Faraj'ın ailesi, bu yıl ülkenin turizm elçisi olarak seçilen Arjantinli yıldız Lionel Messi'den oğulları için yardım talebinde bulundu.

F1 PİLOTU LEWIS HAMILTON'DA BAHREYNLİ BİR ÇOCUKTAN MEKTUP ALMIŞTI

F1'in başarılı pilotlarından Lewis Hamilton da, Bahreyn'de idama mahkum edilen babanın çocuğundan yardım mektubu almıştı. 11 yaşındaki Ahmed Ramazan, Hamilton'ın yarış arabasının resmini çizdiği mektupta yardım çağrısında bulunarak "Lewis, lütfen babamı kurtar!" demişti.

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