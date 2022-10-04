Suudi Arabistan, 2029 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan, 2029 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacak

04.10.2022 15:54
Suudi Arabistan, 2029 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacak

Suudi Arabistan'ın 2029 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın 2029 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Asya Olimpiyat Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan'ın ev sahipliği başvurusu, Asya Olimpiyat Konseyi'nin (OCA) 41. Genel Kurulu'nda oy birliğiyle onaylandığı ifade edildi.

Suudi Arabistan, ülkenin 500 milyar dolarlık NEOM megakent projesinin bir parçası olarak inşa edilen bir kayak merkezi olan Trojena'da 2029 Asya Kış Oyunlarına ev sahipliği yapacak.

Açıklamada, Trojena'nın "Asya Kış Oyunlarına ev sahipliği yapan ilk Batı Asya şehri" olacağı belirtildi.

Yaklaşık 60 kilometrekarelik bir alana yayılan ve yüksekliği 1.500-2.600 metre arasında değişen bir dağ destinasyonu olarak tanımlanan Trojena'nın 2026 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

YORUMLAR
500
SMA'LI 75 GÜNLÜK ESLEM'İN BABASI: BEBEĞİMİZİ KAYBETMEK İSTEMİYORUM SMA'LI 75 GÜNLÜK ESLEM'İN BABASI: BEBEĞİMİZİ KAYBETMEK İSTEMİYORUM Asya borsaları yükseldi Asya borsaları yükseldi
Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Asya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Suudi Arabistan, 2029 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:07 ABD'de korku yaratan seri katil iddiası! Sadece erkekleri hedef alıyor
21:03 Hakemin verdiği karar tüm futbolcuları şaşkına çevirdi!
21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ABD'den yardım isteyen Miçotakis'e rest: Ne yaparsan yap, biz gereği neyse yapacağız
20:56 Komedyen Eser Yenenler film için bambaşka bir görünüme büründü! Eşi Berfu Yenenler bile tanımadı
20:42 ABD ile görüşme yapan Miçotakis'ten, Türkiye'ye skandal gönderme
20:25 İtalya, toplu tecavüz olayına karışan futbolcu Robinho için Brezilya'ya iade başvurusu yaptı
20:03 ABD'de yeşil giyen kadınlar, metroda 2 genç kıza kabusu yaşattı
19:44 Delle Alli'ye İngiltere'den kötü haber! Gelecek planları arasında yer almıyor
19:25 Edirne'deki KYK yurdunda kalan öğrencilerden yeni bir iddia daha: Arkadaşımızı yatağında yılan ısırdı
19:20 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın koronavirüse testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 21:34:19. #1.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan, 2029 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement