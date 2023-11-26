Tadic'in gecesi! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü geriden gelerek devirdi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı.
39. dakikada kontra atağa çıkan Karagümrük'te savunma arkasına koşu gösteren Güven Yalçın pasında Can Keleş'i buldu. Livakovic'i çalımlayan Can düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Sarı-lacivertliler, bu gole cevap veremeyince ilk yarı sahadan yenik ayrıldı.
Fenerbahçe, ikinci yarının başında penaltı kazandı. Crespo'nun ortasında İrfan Can topa yükseldi ve kafayı vurdu. Boşa çıkan kaleci Matias Dituro, İrfan Can'a yumruk attı ve penaltıya sebep oldu. Topun başına geçen Tadic takımını maça ortak etti.
1-1'i yakalayan Fenerbahçe, 58. dakikada Szymanski'nin pasında Dusan Tadic ile bir kez daha gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler bu golle 2-1 öen geçti.
Mücadelede başka gol çıkmayınca Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, puanını 34 yaparak averaj fazlasıyla ezeli rakibi Galatasaray'dan liderliği geri aldı.
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