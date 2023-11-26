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Tadic'in gecesi! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü geriden gelerek devirdi - Son Dakika

Tadic'in gecesi! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü geriden gelerek devirdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü Dusan Tadic'in kaydettiği gollerle 2-1 yendi.

26.11.2023 - 20:54,  Güncelleme: 20:59
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı.

İLK YARI GERİ DÜŞTÜLER

39. dakikada kontra atağa çıkan Karagümrük'te savunma arkasına koşu gösteren Güven Yalçın pasında Can Keleş'i buldu. Livakovic'i çalımlayan Can düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Sarı-lacivertliler, bu gole cevap veremeyince ilk yarı sahadan yenik ayrıldı.

Tadic'in gecesi! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü geriden gelip yendi

TADIC PENALTIDAN ATTI

Fenerbahçe, ikinci yarının başında penaltı kazandı. Crespo'nun ortasında İrfan Can topa yükseldi ve kafayı vurdu. Boşa çıkan kaleci Matias Dituro, İrfan Can'a yumruk attı ve penaltıya sebep oldu. Topun başına geçen Tadic takımını maça ortak etti.

Tadic'in gecesi! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü geriden gelip yendi

YİNE TADIC

1-1'i yakalayan Fenerbahçe, 58. dakikada Szymanski'nin pasında Dusan Tadic ile bir kez daha gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler bu golle 2-1 öen geçti.

Tadic'in gecesi! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü geriden gelip yendi

KANARYA LİDERLİĞİ GERİ ALDI

Mücadelede başka gol çıkmayınca Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, puanını 34 yaparak averaj fazlasıyla ezeli rakibi Galatasaray'dan liderliği geri aldı.

Tadic'in gecesi! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü geriden gelip yendi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Tadic'in gecesi! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü geriden gelerek devirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tadic'in gecesi! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü geriden gelerek devirdi - Son Dakika
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