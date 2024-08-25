Taha Akgül Karakucak Güreşleri Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika
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Taha Akgül Karakucak Güreşleri Şampiyonu Belli Oldu

Taha Akgül Karakucak Güreşleri Şampiyonu Belli Oldu

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri tarafından düzenlenen Taha Akgül Karakucak Güreşleri'nde Feyzullah Aktürk, finalde Rıza Yıldırım'ı yenerek başpehlivan oldu. Dereceye giren güreşçilere ödüllerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takdim etti. Ağalık ihalesini ise iş insanı Özay Beker kazandı.

25.08.2024 21:46
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1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri başpehlivanı, finalde Rıza Yıldırım'ı yenen Feyzullah Aktürk oldu.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübünün organize ettiği turnuva, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Bağlum Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmaları, turnuvaya adını veren olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi Taha Akgül'ün yanı sıra dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp de izledi.

Başpehlivanlık maçında Feyzullah Aktürk, Rıza Yıldırım'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Gençler baş kategorisinde Cahit Çelik, yıldızlar baş kategorisinde ise İsmail Sait Işıklı birinci oldu.

Dereceye giren pehlivanlara kupa ve madalyalarını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takdim etti.

Başpehlivana altın kemer verildi ve otomobil hediye edildi.

Ağalığı Özay Beker aldı

Taha Akgül Karakucak Güreşleri'nin ağalık ihalesine, aralarında CHP Parti Meclisi Üyesi Saniye Barut'un da bulunduğu 6 kişi aday oldu.

Açılışı 3 milyon liradan yapılan ihaleyi, 13 milyon 66 bin liralık teklifiyle iş insanı Özay Beker kazandı.

Beker, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve diğer adaylarla stadyumda tur atarak seyircileri selamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Taha Akgül Karakucak Güreşleri Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika

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