Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum - Son Dakika
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Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum

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Avrupa'da play-off turu heyecanı devam ederken, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in maçları sonrası UEFA ülke puanı güncellendi. İşte güncel puan durumu...

23.08.2024 08:54
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Avrupa'da play-off turu heyecanı kaldığı devam ediyor. Galatasaray sonrası diğer temsilcilerimiz de Avrupa'daki ilk maçlarını tamamladı. Beşiktaş, deplasmanda Lugano ile 3-3 berabere kalirken, Trabzonspor St. Gallen ile golsüz berabere kaldı. Bir diğer maçta ise RAMS Başakşehir, St. Patricks ile yenişemedi.

3 TAKIMIMIZDA BERABERE KALDI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşasan Beşiktaş rakibiyle 3-3 berabere kalarak rövanş öncesi avantajı kaptı. Trabzonspor İsviçre'de St. Gallen'e konuk oldu. Bordo mavililer üstün oynadığı karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Başakşehir ise İrlanda'da konuk olduğu St. Patricks ile golsüz berabere kaldı.

İşte temsilcilerimizin oynanan maçların ardından güncel ülke puanımız;

  • 1- İNGİLTERE: 89,160
  • 2- İTALYA: 79,106
  • 3- İSPANYA: 73,989
  • 4- ALMANYA: 71,660
  • 5- FRANSA: 58,093
  • 6- HOLLANDA: 54,566
  • 7- PORTEKİZ: 49,916
  • 8- BELÇİKA: 43,600
  • 9- ÇEKYA: 36,850
  • 10- TÜRKİYE: 35,600
  • 11- NORVEÇ: 31,250
Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum

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Son Dakika Spor Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Emin Erol: fenerbahçe nin yaptığı katkıyı hiç bir takım yapmadı gerçek avrupa fatihi fenerbahçe dir her sene en çok puanı fenerbahçe kazandırıyor 36 50 Yanıtla
    Seyyidali Can: sabah sabah güldürdün ya :D 0 0
  • Türk Ak: DAHAAA DURRR HAFTAYA 5 takımda AVRUPA GURUPLARA KALACAK LAZLAR ÇILGIN GİBİ OYNUYEAHHHH 16 12 Yanıtla
    OZKANLI Mikail: Bence de 0 0
  • Mustafa Yurdakul: Cekyanin önünde başladık bu seneye ama maalesef geriye düştük..Bizim takimlar başarılı olamıyor bari Cekya takımları elensin.. 18 1 Yanıtla
  • bülent C.: önümüzdeki hafta puan artışımız olur. Turlar gelecek inşallah 11 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum - Son Dakika
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