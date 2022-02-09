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Talasgücü Belediyespor'da primler ikiye katlandı. - Son Dakika

Talasgücü Belediyespor'da primler ikiye katlandı.

09.02.2022 11:03
Talasgücü Belediyespor'da primler ikiye katlandı.

Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu, galibiyet primlerinin ikiye katlandığını söyledi.

Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu, galibiyet primlerinin ikiye katlandığını söyledi.

Bölgesel Amatör lig 3.Bölge 3.Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor'da moraller yerinde yüzler gülüyor. Sahasında Abdulvahabigazispor'u 13-0 mağlup eden Talasgücü Belediyespor'da primler ikiye katlandı. Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, maç sonrasında soyunma odasına girerek primlerin ikiye katlandığını söyledi.

Teknik heyet ve futbolcularını kutlayan Yunus İloğlu, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. - KAYSERİ

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor'da primler ikiye katlandı. - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Talasgücü Belediyespor'da primler ikiye katlandı. - Son Dakika
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