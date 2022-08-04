Talasgücü, Mehmet Seçme ile anlaştı

Talasgücü Belediyespor, dış transferde Fatsa Belediyespor'dan Mehmet Seçme'yi kadrosuna kattı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor transferlerine devam ediyor. Geçen sezon Fatsa Belediyespor'da forma giyen Kayserili oyuncu Mehmet Seçme yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyecek. 25 yaşındaki kanat oyuncusu yeni takımı ile resmi sözleşmeyi imzaladı.
Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada; "İlimizi yıllarca profesyonel liglerde temsil eden kanat oyuncusu Mehmet Seçme bu sezon 'memleketim' dedi. Takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ
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