Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada; "İlimizi yıllarca profesyonel liglerde temsil eden kanat oyuncusu Mehmet Seçme bu sezon 'memleketim' dedi. Takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Talasgücü, Mehmet Seçme ile anlaştı - Son Dakika

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