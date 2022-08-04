Talasgücü, Mehmet Seçme ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Talasgücü, Mehmet Seçme ile anlaştı

04.08.2022 12:03
Talasgücü, Mehmet Seçme ile anlaştı

Talasgücü Belediyespor, dış transferde Fatsa Belediyespor'dan Mehmet Seçme'yi kadrosuna kattı.

Talasgücü Belediyespor, dış transferde Fatsa Belediyespor'dan Mehmet Seçme'yi kadrosuna kattı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor transferlerine devam ediyor. Geçen sezon Fatsa Belediyespor'da forma giyen Kayserili oyuncu Mehmet Seçme yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyecek. 25 yaşındaki kanat oyuncusu yeni takımı ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada; "İlimizi yıllarca profesyonel liglerde temsil eden kanat oyuncusu Mehmet Seçme bu sezon 'memleketim' dedi. Takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
İngiltere Merkez Bankası'ndan yeni enflasyon hamlesi: 27 yılın en yüksek faiz artışı yapıldı İngiltere Merkez Bankası'ndan yeni enflasyon hamlesi: 27 yılın en yüksek faiz artışı yapıldı 'Kızıma uyuşturucu satacaktı' iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı 'Kızıma uyuşturucu satacaktı' iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Talasgücü, Mehmet Seçme ile anlaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 18:25:05. #1.13#
SON DAKİKA: Talasgücü, Mehmet Seçme ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement