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Talasgücü Belediyespor, Mehmet Albayrak'ı transfer etti - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor, Mehmet Albayrak'ı transfer etti

Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, Kırıkkalegücü'nden defans oyuncusu Mehmet Albayrak'ı transfer etti. Albayrak, daha önce çeşitli takımlarda forma giymiş bir tecrübeli oyuncudur.

Talasgücü Belediyespor, Mehmet Albayrak\'ı transfer etti
26.01.2024 - 08:44,
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Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, takviye yapmaya devam ediyor.Sarı lacivertli ekip son olarak Kırıkkalegücü'nden defans oyuncusu Mehmet Albayrak'ı renklerine kattı.

Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 17. haftasında Pazar günü oynayacağı Mardin 1969spor maçı öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri ekibi, aynı grupta yer aldığı Kırıkkalegücü ekibinden defans oyuncusu MehmetAlbayrak'ı transfer etti.

1995 doğumlu tecrübeli oyuncu, Kırıkkalegücü'nün yanı sıra Silivrispor, KaracabeyBelediyespor, Bodrum FK, Orhangazi Belediyespor, Çorluspor,Bafraspor, Edirnespor ve Çorluspor gibi takımlarda forma giydi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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