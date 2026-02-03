Taraftar tepkisi sonrası Galatasaray\'da bitti denilen transfer iptal

Ara transfer döneminin sonuna yaklaşılan dönemde çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY, SVANBERG İÇİN ANLAŞTI

Galatasaray, Bundesliga ekibi Wolfsburg'un formasını giyen İsveçli orta saha oyuncusu Mattias Svanberg'in satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda Alman ekibiyle mutabakat sağladı. Sarı-kırmızılılar, transferi bitirmeye hazırlanırken yönetimin karşısında beklenmedik bir engel çıktı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Orta sahaya büyük bir ismin transfer edilmesini bekleyen Galatasaray taraftarı, Svanberg ismine karşı çıktı. Sosyal medyada örgütlenen sarı-kırmızılı taraftarlar, bu transfere büyük tepki göstererek hashtag çalışması başlattı. Ayrıca oyuncunun sosyal medya hesaplarına da Türkiye'ye gelmemesi yönünde binlerce mesaj atıldı.

TRANSFER İPTAL OLDU

Kendisine yapılan yorumların ardından Mattias Svanberg'in de Galatasaray'a gelmek istemediğini yönetime ilettiği, bu gelişme üzerine sarı-kırmızılı yönetiminde transfer masasından kalktığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Svanberg, çıktığı 18 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.