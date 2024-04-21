TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında golsüz berabere biten 68 Aksaray Belediyespor- Sarıyer maçının ardından taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında 68 Aksaray Belediyespor ligde kalma mücadelesi veren İstanbul temsilcisi Sarıyer'i konuk etti. Golsüz berabere biten maçın ardından taraftarlar arasında tansiyon yükseldi. Stadyumdan çıkış esnasında konuk takım taraftarları ev sahibi taraftarlarına yabancı maddeler fırlatarak hakaret içerikli tezahüratlar yaptı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Şubesi ve Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri tartışma kavgaya dönmeden müdahale etti. Bazı taraftarlar güçlükle sakinleştirilirken, Spor Şubesi ekiplerince kimliği belirlenen şahıslara 6222 Sporda Şiddet Yasası gereğince cezai işlem uygulandı. Futbolcular stadyum çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından takım otobüsleri ile stadyumdan sorunsuz ayrıldı. - AKSARAY
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Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı tamamlandı. Yarışa Türkiye, Rusya, Norveç, Romanya ve Gürcistan'dan 85 sporcu katıldı. Sporcular, Tahtalı Dağı'nın zirvesinden başlayarak zorlu parkurları aşarak denize indi. Yarışın bitiş çizgisinde sahile kurulan rampadan denize atlayan sporcular renkli görüntüler oluşturdu.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenerek çeyrek finalde veda etti. Kaçırdığı penaltı sonrası eleştirilerin hedefi olan Leonardo Bonucci'nin, Fenerbahçe taraftarından gelen tepkiler nedeniyle emeklilik kararı alabileceği iddia edildi.
Çorum'da düzenlenen Büyükler Oryantiring Türkiye Şampiyonası sona erdi. 3 gün süren yarışlara 130 spor kulübünden 1250 sporcu katıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.
Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ligin bitimine üç hafta kaldığını belirterek, 'Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor' dedi. Çorum FK, sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takım kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sakatlıkları bulunan Hakan Arslan ve Azizbek Turgunboev ise ayrı çalıştı. Sivasspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Artvin'de düzenlenen 29. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali sona erdi. Festivalde 103 boğa yer aldı ve 61 boğa güreşti. Ergin Ateşsaçan'a ait 'Çilo', Mustafa Yeşilyurt'a ait 'Zaza', Batuhan Çelik'e ait 'Kadirağa' ve Erşan Aydın'a ait 'Aslan' isimli boğalar birinci oldu. Güreşlerde toplamda 90 bin lira para ödülü dağıtıldı. Festivali binlerce kişi izledi ve boğa güreşleri kültürünün devam etmesi temenni edildi.
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