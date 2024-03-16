Taraftarlar istemiyor! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş - Son Dakika
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Spor

Taraftarlar istemiyor! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş

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Yakın zamanda Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıklayan Sadettin Saran'a sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağıyor. Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Saran'ın yıllar önce sarı-lacivertli camia hakkındaki açıklamalarını ve Fenerbahçe'yi dava etmesini gerekçe göstererek Saran'ın başkan olmasını istemiyor.

16.03.2024 10:14  Güncelleme: 10:38
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığı bırakacağını açıklamasının ardından Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü başkan adaylığı için aday olduğunu açıkladı.

"TEPKİ YAĞIYOR"

Fakat, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz" diyerek adaylığını açıklayan Saran'a sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki geldi.

YILLAR ÖNCE YAPTIĞI AÇIKLAMALAR GÜNDEMDE

Sosyal medyada yer alan yorumlara göre, taraftarların Saran'ı istememesinin nedeni Saran'ın geçtiğimiz yıllarda sarı-lacivertli camia hakkında yaptığı açıklamaları ve Fenerbahçe'yi dava etmesi.

SARAN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'ye başkan adayı olduğunu açıklayan Saran, "Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" demişti.

İşte Saran'a yapılan yorumlardan bazıları;

Taraftarlar çıldırdı! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş
Taraftarlar çıldırdı! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş
Taraftarlar çıldırdı! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş
Taraftarlar çıldırdı! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş
Taraftarlar çıldırdı! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş
Taraftarlar istemiyor! Fenerbahçe\'ye başkan adayı olan Sadettin Saran\'a soğuk duş
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Saadettin Saran, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarlar istemiyor! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taraftarlar istemiyor! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş - Son Dakika
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