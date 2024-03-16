Süper Lig devi Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığı bırakacağını açıklamasının ardından Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü başkan adaylığı için aday olduğunu açıkladı.
Fakat, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz" diyerek adaylığını açıklayan Saran'a sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki geldi.
Sosyal medyada yer alan yorumlara göre, taraftarların Saran'ı istememesinin nedeni Saran'ın geçtiğimiz yıllarda sarı-lacivertli camia hakkında yaptığı açıklamaları ve Fenerbahçe'yi dava etmesi.
Fenerbahçe'ye başkan adayı olduğunu açıklayan Saran, "Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" demişti.
İşte Saran'a yapılan yorumlardan bazıları;
Son Dakika › Spor › Taraftarlar istemiyor! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş - Son Dakika
Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nin geleneksel iftar organizasyonu düzenlendi. Dernek Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Türkiye'nin her bir köşesinden üniversite okumaya gelen gençleri, Trabzonlu gençlerle bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirtti. İftar yemeğine Trabzon dernekleri, sivil toplum kuruluşları, Trabzonlu sanatçılar, Üniversiteli Trabzonsporlular Derneği üyeleri ve basın mensupları katıldı. Dernek başkanı, gençlerin devralacağı sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere örnek olmaya çalıştıklarını ve üniversiteli gençleri desteklediklerini ifade etti. Ayrıca dernek olarak birçok üniversitede aktif olduklarını ve 440 Trabzonlu kardeşlerini işe yerleştirdiklerini belirtti.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Rize temsilcisi, son hafta deplasmanda Galatasaray'a 6-2 yenildi ve 7. sırada yer alıyor. Sakatlıkları nedeniyle Benhur Keser, Mithat Pala ve Laine kadroda yer alamayacak. İlk yarıda oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 2-0 kaybetmişti.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Portekiz'in Benfica takımını sahasında konuk edecek. İlk maçta yenilen Yalıkavak, turu geçmek için galibiyet arayacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yılport Samsunspor ile Mersin'de karşılaşacak. Hatayspor, üst sıralara çıkmak isteyen bir performans sergilemek için seyircisi önünde galibiyet arayacak.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Samsunspor, maç için hazırlıklarını tamamlayarak Mersin'e hareket etti. İki takım arasında oynanan mücadelelerde Samsunspor 2 galibiyet alırken, Hatayspor 1 galibiyet elde etti. Maçı Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok ve Uğur Sarı hakem üçlüsü yönetecek.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Altay, yarın Sakaryaspor ile karşılaşacak. Altay, 15 puanla 17. sırada yer alırken, ev sahibi Sakaryaspor ise 44 puanla 4. basamakta bulunuyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını ise Sakaryaspor 2-1 kazandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Trabzonspor deplasmanında 3 eksikle mücadele edecek olan Fenerbahçe'de, Becao'nun dönüşü bekleniyor. 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
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