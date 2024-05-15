Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var - Son Dakika
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Ekonomi

Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisini değerlendirdi. Şimşek, "Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan ile sınırlı olacağını öngörüyoruz" dedi.

15.05.2024 14:31  Güncelleme: 14:42
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zammınyıllık enflasyona etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YILLIK ENFLASYONA ETKİSİ..."

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz. Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız. Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz" ifadelerine yer verdi.

Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobiller için tek geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye çıkarılırken Osmangazi Köprüsü'nden en ucuz geçiş ücreti 290 TL'den 399 TL'ye yükseldi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de geçiş ücreti 295 TL'den 419 TL'ye çıkarıldı. İstanbul Ankara Anadolu Otoyolu geçiş ücreti 134 lira, İstanbul İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü'nden geçiş dahil 984 lira olarak belirlendi.

Mehmet Şimşek, Ulaşım, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kaan Murat Gündüz: Size hâlâ inanan varmı merak ediyorum gerçekten. 1 0 Yanıtla

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