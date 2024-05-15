3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha - Son Dakika
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Politika

3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında adı geçen ve haklarında soruşturma başlatılan 3 polis müdürüyle ilgili, ''Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız'' ifadelerini kullandı.

15.05.2024 14:12  Güncelleme: 14:25
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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yaşanan gelişmelerin yankısı sürüyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, gizli tanık Serdar Sertçelik'in iddiaları sonrası haklarında soruşturma başlatılan 3 polis müdürüyle ilgili sessizliğini bozdu.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik önce deşifre olmuş, ardından yurtdışına kaçmıştı. Zorla gizli tanık yapıldığını iddia eden Serdar Sertçelik, emniyetin daha önce AK Parti'de bakanlık yapan birçok isim ile halen aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini dosyaya sokmaya çalıştığını ileri sürmüştü. İddiaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele'den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan açığa alınmış, yapılan aramalarda evlerinde bulunan dijital materyallere el konulmuştu.

"RAPORU EN İNCE AYRINTISINA KADAR KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Konuyla ilgili rapor hazırladığını kaydeden İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"KUMPAS" İDDİALARI GÜNDEM OLDU

Öte yandan; emniyet müdürlerinin açığa alınması sonrası ortaya atılan kumpas iddialarının fitilini, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir" sözleri ateşledi. İddialar sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz" dedi.

3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya\'dan bir açıklama daha

İçişleri Bakanı, Mülkiye, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Okan: Süleyman soylunun ifadesine ne zaman basvurulacak acaba hersey orda gizli degilmi bırakın bu yapıyoruz ediyoruz ayaklarını 8 4 Yanıtla

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