İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City, Arsenal'i kısa sürede bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek kupaya uzandı.
Karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Manchester City, attığı gollerle maçı sadece 4 dakika içinde kopardı ve finali kazanmayı başardı.
Bu zaferle birlikte son 10 yılda Lig Kupası'nı 5. kez kazanan Manchester City, toplamda ise 9. kez bu kupayı müzesine götürdü.
Kupayı son olarak 1993 yılında kazanan Arsenal, bu sonuçla birlikte Lig Kupası'ndaki son 4 finalinden de mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kızıyla yaşadığı sarılma anı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Son Dakika › Spor › Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)