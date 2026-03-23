Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City, Arsenal'i kısa sürede bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek kupaya uzandı.

4 DAKİKADA GELEN ZAFER

Karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Manchester City, attığı gollerle maçı sadece 4 dakika içinde kopardı ve finali kazanmayı başardı.

KUPADA TARİH YAZDI

Bu zaferle birlikte son 10 yılda Lig Kupası'nı 5. kez kazanan Manchester City, toplamda ise 9. kez bu kupayı müzesine götürdü.

ARSENAL'İN FİNAL KABUSU SÜRÜYOR

Kupayı son olarak 1993 yılında kazanan Arsenal, bu sonuçla birlikte Lig Kupası'ndaki son 4 finalinden de mağlubiyetle ayrıldı.

GUARDIOLA VE KIZI GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın ardından Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kızıyla yaşadığı sarılma anı sosyal medyada büyük beğeni topladı.