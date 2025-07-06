Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı büyük bir heyecana sahne oldu.
Büyük Britanya Grand Prix'sini yarışa koyduğu performansla damga vuran McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris kazandı. McLaren 2008'den bu yana ilk kez Silverstone'da zirvede yer aldı.
İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden düzenlenen yarışta McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, Kick Sauber'in Alman yarışçısı Nico Hulkenberg ise üçüncü sırayı aldı. 37 yaşındaki Hulkenberg, 19. başladığı yarışı üçüncü sırada bitirerek F1 kariyerindeki 239. yarışında ilk podyumunu elde etti.
Son Dakika › Spor › Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?