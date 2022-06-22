Tarsus İdman Yurdu'nda yeni başkan Hakan Yıldırım - Son Dakika
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Tarsus İdman Yurdu'nda yeni başkan Hakan Yıldırım

22.06.2022 08:59
Tarsus İdman Yurdu'nda yeni başkan Hakan Yıldırım

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Tarsus İdman Yurdu'nda yeni başkan Hakan Yıldırım oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Tarsus İdman Yurdu'nda yeni başkan Hakan Yıldırım oldu.

Tarsus Belediyesi Nikah Salonu'nda yapılan kongrede seçimlere tek liste ile gidildi. Kongrede ilk konuşmayı yapan eski başkan Ali İlk, küme düşmeye ramak kala takımı alıp play-off'a çıkardıklarını söyledi.

Tarsus İdman Yurdu'nun kapısına kilit vurulmasın diye gövdelerini taşın altına koyduklarını ifade eden İlk, Tarsus İdman Yurdu'na emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise yaptığı konuşmada, Tarsus İdman Yurdu'nun 100. yılında şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi. Bozdoğan, "Geçen sezon kümede kalma mücadelesi veren takımımızı ayağa kaldırarak play-off oynatma başarısı gösteren ve bu uğurda taraflı tarafsız her sporseverin gönlünü kazanan Başkanımız Ali İlk ve yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Güzide kulübümüzün yeni Başkanı Hakan Yıldırım ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Dün olduğu gibi, yarın da takımımızın yanındayız. El ele kol kola 100. yıl şampiyonluğuna doğru yürüyoruz" dedi.

Tarsus İdman Yurdu'nda Hakan Yıldırım başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

"Duran Çalışır, Veyis Avcı, Suat Yaşar, Bektaş Aslan, Osman Polat, Sıtkı Dev, Aydın Polat, Hakan Canan Can, Ziya Kenger, Hüseyin Kaplan, Yusuf Uğurelli, Harun Talaş, Şamil Uğurlu ve Tolunay Duman." - MERSİN

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Kaynak: İHA

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