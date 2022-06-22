Tarsus İdman Yurdu'nun yeni başkanı Hakan Yıldırım oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Tarsus İdman Yurdu'nun yeni başkanı Hakan Yıldırım oldu

22.06.2022 16:27
Tarsus İdman Yurdu'nun yeni başkanı Hakan Yıldırım oldu

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nun yeni başkanı Hakan Yıldırım oldu.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nun yeni başkanı Hakan Yıldırım oldu.

Kulübün olağan genel kurulu Tarsus Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

Tek listeyle gidilen seçimde Yıldırım'ın sunduğu yönetim kurulu göreve getirildi.

Yıldırım, başarılı olmak için mücadele edeceklerini belirterek, transfer çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da takımı kurumsal yapıya kavuşturmak istediklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Tarsus Belediyesi'nden 3 Yılda 24 Park ve 35 Koruluk Tarsus Belediyesi'nden 3 Yılda 24 Park ve 35 Koruluk Tarsus İdman Yurdu'nda yeni başkan Hakan Yıldırım Tarsus İdman Yurdu'nda yeni başkan Hakan Yıldırım
Kaynak: AA

Tarsus Belediyesi, Hakan Yıldırım, Tarsus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarsus İdman Yurdu'nun yeni başkanı Hakan Yıldırım oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:31 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor
16:13 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı
16:12 Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan
15:45 David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak
15:45 3 dakikada 3 milyonluk soygun! Teknoloji mağazasında yapılan hırsızlık kameralarda
15:36 Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak
15:20 Hande Erçel, tatil sezonunu siyah bikinisiyle açtı! Pozlarını "Nerede kalmıştık?" diyerek paylaştı
15:17 Liverpool'da bir dönem sona erdi! Sadio Mane, 32 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu
15:16 Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 16:36:07. #1.12#
SON DAKİKA: Tarsus İdman Yurdu'nun yeni başkanı Hakan Yıldırım oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement