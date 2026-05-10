Tarsus'ta oryantiring buluşması

10.05.2026 19:32  Güncelleme: 19:34
Tarsus Belediyesi'nin düzenlediği oryantiring yarışına 6 kentten 550 sporcu katıldı. Çocuk, genç ve ailelerin yer aldığı etkinlikte 36 sporcu ödül kazandı. Başkan Boltaç, çocukların harita okuma ve hedef bulma becerileri kazandığını vurguladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından düzenlenen oryantiring etkinliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çocuklar, gençler ve ailelerin ilgi gösterdiği organizasyona 6 farklı kentten yaklaşık 550 sporcu katıldı.

Tarsus Belediyesi tarafından Kaleburcu Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar; 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 yaş üzeri kategorilerinde kadın ve erkek gruplarında yarıştı. Küçük yaş grubundaki çocuklar ise aileleriyle birlikte parkura çıktı. Gün sonunda toplam 36 sporcu ödül almaya hak kazandı.

Sabah saatlerinde kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarışmacılar, kendilerine verilen arazi haritaları ve pusulalarla hedef noktalarını bulmak için parkura başladı. Elektronik sistemle desteklenen organizasyonda sporcular, parkur üzerindeki 15 farklı hedefe ulaşarak etapları tamamladı.

Koşarak hedef bulma esasına dayanan oryantiring sporunda yarışmacılar; harita okuma, yön bulma ve doğru karar verme becerilerini sergilerken fiziksel performanslarını da ortaya koydu.

Etkinlik sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Yarışmalarda birincilere tablet, ikincilere akıllı saat, üçüncülere ise kulaklık hediye edilirken, ayrıca para ödülü de verildi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da etkinliğe katılarak çocuklar ve ailelerle bir araya geldi. Çocukların hedefe ulaşma heyecanının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Boltaç, "Bugünkü heyecanı görünce ne kadar doğru ve güzel bir iş yaptığımızı bir kez daha gördük. Harita okumayı, hedefe ulaşmayı öğrenen çocuklarımız bu becerileri hayatlarının her alanında kullanabilecek" dedi.

Etkinliğin yalnızca sportif bir yarış olmadığını, aynı zamanda sosyal bir buluşma niteliği taşıdığını ifade eden Boltaç, ailelerle birlikte geçirilen bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

'Anneler Günü'nü de kutlayan Başkan Boltaç, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin 'Anneler Günü'nü tebrik etti.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlik boyunca çocuklar ve aileler hem spor yaptı hem de keyifli vakit geçirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

