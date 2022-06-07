'Tatlıtop' heyecanı 30'uncu kez Mustafakemalpaşa'da yaşanıyor - Son Dakika
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'Tatlıtop' heyecanı 30'uncu kez Mustafakemalpaşa'da yaşanıyor

07.06.2022 11:21
'Tatlıtop' heyecanı 30'uncu kez Mustafakemalpaşa'da yaşanıyor

1992 yılından günümüze uzanan Mustafakemalpaşa'da sporun ve heyecanın kalbi olan, her yıl coşkuyla beklenen Tatlıtop Basketbol Şenlikleri sporseverlerle buluştu.

1992 yılından günümüze uzanan Mustafakemalpaşa'da sporun ve heyecanın kalbi olan, her yıl coşkuyla beklenen Tatlıtop Basketbol Şenlikleri sporseverlerle buluştu. Pandemi sürecinden dolayı ara verilen Mustafakemalpaşa'nın geleneksel spor organizasyonu katılımında rekor sayıya ulaşıldı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin 30 senedir ev sahipliği yaptığı, tüm sporseverler tarafından coşkuyla beklenen turnuva her yaştan yüzlerce basketbolcunun katılımıyla sevenleriyle buluştu.

30. Geleneksel 6. Ulusal ve 1. Uluslararası düzenlenen basketbol şenliği Tatlıtopta, Erkek Basketbol Takımından 5 kategori, Bayan Basketbol Takımından 4 kategoride oynanacak turnuvada toplam 37 takım yarışacak. Erkekler Uluslararası bölümde Kosova Kamenica Basketbol Takımı, Makedonya Tetova Basketbol Takımı, Gagavuzya Basketbol Takımı, Kıpçak Basketbol Takımı ve Asya Avrupa Basketbol takımları arasında kıyasıya bir mücadele yaşanması bekleniyor.

18 gün boyunca her gün 19.00 ile 00.00 arasında devam eden turnuvanın ilk gününde Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar " Türkiye'nin en uzun soluklu basketbol turizmi, açık hava basketbol organizasyonları arasında bulunan Tatlıtop Basketbol Şöleninin bu sene 30.sunun gerçekleşmesinin gururu içerisindeyiz. Çocukluğumuzun, gençliğimizin hatıralarını taşıyan bu eşsiz şölene ev sahipliği yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz. 'açıklamasında bulunurken 30 yıldır devam eden sokak basketbol kültürünün kalbinin Mustafakemalpaşa'da attığını, bu kültürün nesilden nesile devam etmesini temenni etti. - BURSA

'Tatlıtop' heyecanı 30'uncu kez Mustafakemalpaşa'da yaşanıyor
'Tatlıtop' heyecanı 30'uncu kez Mustafakemalpaşa'da yaşanıyor
'Tatlıtop' heyecanı 30'uncu kez Mustafakemalpaşa'da yaşanıyor

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Kaynak: İHA

basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Tatlıtop' heyecanı 30'uncu kez Mustafakemalpaşa'da yaşanıyor - Son Dakika

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