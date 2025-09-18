Tavas Belediyesi\'nden Kadınlara Ücretsiz Yüzme Kursu

Kırsal mahallerde yaşayan kadınların spora erişimini artırmak ve sosyal eşitliği güçlendirmek amacıyla Tavas Belediyesi tarafından Tavas Yüzme Havuzuna ücretsiz getirilen kadınlar yüzme öğreniyor.

Tavas Belediyesi kırsalda yaşayan kadınlara spora teşvik etmek ve spora erişimini artırmak ve sosyal eşitliği güçlendirmek amacıyla yüzme kursları başlattı. Kırsal mahallerde yaşayan kadınları ücretsiz minibüslerle ilçeye getirerek fırsat eşitliği oluşturan Tavas Belediyesi, kadınların yüzme öğrenmelerine ve sağlıklı yaşamalarına öncülük ediyor. Kadınlara özel verilen kurslarda kadınlar farklı mahallerden gelen kadınlarla tanışarak sosyalleşmeleri de sağlanıyor.

Tavas'ta sınırları içerisinde yaşayan her bir vatandaşın eşit hizmet alması için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini söyleyen Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Tavas Belediyesi olarak, köylerimizdeki kadınların spora erişimini artırmak ve sosyal eşitliği güçlendirmek amacıyla başlattığımız ücretsiz yüzme kurslarımız bugün başladı. Kurs öncesinde, hemşehrilerimiz ile bir araya gelerek hem sohbet ettik, hem de bu anlamlı projenin heyecanını paylaştık. Ücretsiz servis ve ekipman desteği Tavas Belediyemiz tarafından sağlanırken, kurslarımız Denizli Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Tüm kadınlarımıza fırsat eşitliği sunmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. - DENİZLİ