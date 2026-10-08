Tavşanlı Linyitspor Teknik Direktörü Karuk, Ege grubunda çim saha avantajını anlattı

Tavşanlı Linyitspor Teknik Direktörü Caner Karuk, takımı hak ettiği başarılara ulaştıracaklarını söyledi.

Kütahya Profesyonelliğe Geçiş Ligi ekiplerinden TKİ Tavşanlı Linyitspor'da Teknik Direktör Caner Karuk, Tunçbilek Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hazırlıklarını ve lig maratonunu değerlendiren tecrübeli teknik adam, lige güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini belirtti. Teknik Direktör Caner Karuk yönetiminde gerçekleşen antrenmanda yardımcı antrenörler Ali Nur Özer ve Kemal Atalan, kaleci antrenörü İlhan Yılmaz ile analizci Poyraz Aydoğdu da teknik heyetteki yerlerini alarak çalışmalara aktif olarak eşlik etti.

Hazırlık döneminin 4. haftasındaki ağır yükleme etabını geride bıraktıklarını ve fikstürün açıklanmasını beklediklerini ifade eden Caner Karuk, oynadıkları özel maçlarla takımın son durumunu görme fırsatı bulduklarını söyledi. Karuk, Belediye Kütahyaspor U19 ve Ankara Bağlumspor ile yaptıkları hazırlık müsabakalarının ardından sürecin planladıkları doğrultuda ilerlediğini aktardı.

Bu sezon Ege grubunda mücadele edecek olmalarını değerlendiren Teknik Direktör Caner Karuk, geçen yıl Ankara grubunda maçların ağırlıklı olarak sentetik sahalarda oynandığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Ege grubunda yer almak bizim açımızdan sevindirici. Antrenmanlarımızı ve maçlarımızı çim sahada yapıyor olmamız futbol kalitemize olumlu yansıyacaktır. Bu grupta yakından takip ettiğimiz ekipler var, rakiplerimiz hakkında daha net bilgilere sahibiz. Takımı kurarken her türlü senaryoya ve gruba hazırlıklı bir kadro oluşturduk."

"Tavşanlı Linyitspor dışarıda çok büyük bir marka"

TKİ Tavşanlı Linyitspor'un Türk futbolundaki yeri ve camianın gücüne dikkat çeken Karuk, kulübün geçmişte Süper Lig'in eşiğinden döndüğünü vurguladı. Kulübün dışarıdaki algısının son derece güçlü olduğunu belirten başarılı çalıştırıcı, "Tavşanlı'nın ismi dışarıda o kadar büyük ki, hangi deplasmana gitsek sadece Tavşanlı ismini görmek için maça gelen futbolseverler var. Bu kulüp zamanında Süper Lig'i tek maçla kaçırmış dev bir camia. Hep birlikte el birliği yaparsak kulübü hak ettiği profesyonel liglere yeniden taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Futbolcuların zorlu hazırlık dönemine rağmen sergilediği moral ve takım ruhundan memnun olduklarını dile getiren Karuk, "Oyuncularımız fiziki olarak yoğun bir süreçten geçiyor ancak sahadaki neşeleri ve birliktelikleri üst düzeyde. Birbirini tanıyan, hem futbolculuğuna hem de karakterine kefil olduğumuz bir oyuncu grubuyla yola çıktık. Tavşanlı Linyitspor formasının ağırlığını taşıyabilecek isimleri kadromuza kattık" dedi.

Taraftar desteğinin önemine de değinen Caner Karuk, geçtiğimiz sezon iç sahada yakalanan başarının en büyük mimarının taraftarlar olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçtiğimiz sezon taraftarımızın desteğiyle play-off oynama başarısı gösterdik. Eşme maçında galibiyeti tamamen taraftarımızın coşkusu getirdi. Bu büyük camia ve muazzam taraftar kitlesiyle birlikte omuz omuza vererek Tavşanlı Linyitspor'u hak ettiği başarılara ulaştıracağız" diye konuştu.