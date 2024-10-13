Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında 5 maç yapıldı.
Ligde bugün oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:
İstanbul Ankaspor- Fenerbahçe Koleji Novotel: 74-92
Konya Büyükşehir Belediyespor-Haremspor: 73-67
Finalspor- MKE Ankaragücü İkon Menkul: 77-83
Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol- Trabzonspor: 97-79
Çayırova Belediyesi-Pizzabulls CO Basket: 81-64
Son Dakika › Spor › TBL 6. Haftada 5 Maç Oynandı - Son Dakika
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