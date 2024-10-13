TBL 6. Haftada 5 Maç Oynandı - Son Dakika
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TBL 6. Haftada 5 Maç Oynandı

Türkiye Basketbol Ligi'nde 6. haftada 5 maç sonuçlandı; Fenerbahçe Koleji galip geldi.

13.10.2024 21:16
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında 5 maç yapıldı.

Ligde bugün oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

İstanbul Ankaspor- Fenerbahçe Koleji Novotel: 74-92

Konya Büyükşehir Belediyespor-Haremspor: 73-67

Finalspor- MKE Ankaragücü İkon Menkul: 77-83

Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol- Trabzonspor: 97-79

Çayırova Belediyesi-Pizzabulls CO Basket: 81-64

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TBL 6. Haftada 5 Maç Oynandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBL 6. Haftada 5 Maç Oynandı - Son Dakika
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