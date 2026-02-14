Tedesco: Performansımız İyi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, performans olarak iyi seviyede olduklarını söyledi. Tedesco, Trabzonspor'a karşı 60. dakikadan sonra taktik değişikliğine gittiklerini belirterek, "Bu akşam önemli olan taktikten çok oyuncuların performansı ve yetenekleriydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, hiçbir maçın kolay olmadığını belirterek, "Şampiyonluk yarışıyla ilgili hiçbir şey söylemem. Her maç zor. Kasımpaşa maçını 11'e 10 oynamamıza rağmen kazanamamıştık. Hiçbir maç kolay değil. Kimse bize 3 puan hediye etmeyecek. Çok zorlu bir lig ve inanılmaz takımlar var. Hepsini tebrik etmem lazım. Kocaeli'de nefes kesen bir atmosfer vardı, bugün de Trabzon'da aynı şekildeydi. Çok fazla tutku var. Türk futbolu adına gurur duyabiliriz" dedi.

Maça iyi başladıklarını ancak geriye düştüklerini ifade eden Tedesco, "Performans olarak iyi seviyedeyiz. Odağımız yüksekti ve maça da iyi başlangıç yaptık. Ancak uzun bir topta Muçi pozisyonu iyi değerlendirdi ve 1-0 geriye düştük. Kolay değil. İyi oynarken gol yedik. Buna rağmen odağımızı kaybetmedik. Bu akşam sadece bu maçı kazandık, başka bir şey yapmadık. Önümüzde iki önemli maç var, şimdi onlara odaklanacağız" diye konuştu.

Orta saha tercihine ilişkin değerlendirmede bulunan Tedesco, "Bugün aslında 4 orta saha ile başladık. Amacımız önde daha fazla baskı yapmaktı. Merkezde elmas şeklinde pozisyon aldık. İlk 25 dakika iyiydik çünkü rakibimiz çok fazla yön değiştirdi ve biz de çok fazla koşu yapmak zorunda kaldık. 60. dakikadan sonra oyuncular yoruldu ve taktik değişikliğe gittik. Alvarez'in yokluğunu çok hissettik. Kazandığımızda bunu söylemem gerekiyor çünkü kaybettiğimizde mazeret gibi algılanabilirdi. Kerem de iyi oynadı, temposu yüksekti. Bu akşam önemli olan taktikten çok oyuncuların performansı ve yetenekleriydi" ifadelerini kullandı. - TRABZON