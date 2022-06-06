Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'ndan A Milli Futbol Takımı'na ziyaret - Son Dakika
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Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'ndan A Milli Futbol Takımı'na ziyaret

06.06.2022 13:10
Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'ndan A Milli Futbol Takımı'na ziyaret

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta uluslararası turnuvaya katılan Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Litvanya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta uluslararası turnuvaya katılan Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Litvanya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı Başantrenörü Ayhan Çelik ile milli sporcular Emirhan Toper ve Serdar Antaç, A Milli Takım'ın Vilnius'ta kamp yaptığı otelde teknik direktör Stefan Kuntz ve futbolcularla tanıştı.

Başantrenör Çelik ile milli tenisçiler, ay-yıldızlılara başarı diledi. A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, başantrenör Çelik ve sporculara imzalı milli takım forması hediye etti.

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'ndan A Milli Futbol Takımı'na ziyaret
Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'ndan A Milli Futbol Takımı'na ziyaret
Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'ndan A Milli Futbol Takımı'na ziyaret

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'ndan A Milli Futbol Takımı'na ziyaret - Son Dakika

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