Tekirdağ'daki Optimist Cup'ta dereceye giren sporcular ödüllerini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'daki Optimist Cup'ta dereceye giren sporcular ödüllerini aldı

Tekirdağ\'daki Optimist Cup\'ta dereceye giren sporcular ödüllerini aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da düzenlenen 10. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi. 7 ülkeden 34 kulüp ve 250 sporcunun katıldığı organizasyonda kategorilerinde birinci olan sporculara ödülleri verildi.

Tekirdağ'da düzenlenen 10. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilen, 7 ülkeden 34 kulüp ve 250 sporcunun katıldığı organizasyonun son gününde Rumeli İskelesi'nde tören düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, burada yaptığı konuşmada, beş gün boyunca Süleymanpaşa'da yelken sporunun heyecanını hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Süleymanpaşa Belediyesi olarak organizasyonun bir parçası olmaktan büyük gurur duyduklarını dile getiren Nallar, yarışların düzenlenmesinde emeği bulunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Organizasyonda kategorilerinde ilk sırayı alan sporcular şunlar:

Senior kategorisi: Metehan Asar

Senior kızlar kategorisi: Damla Derinsu Karagün

Junior kategorisi: Can Ayaz Özer

Junior kızlar kategorisi: Sofia Derin Köroğlu

Bambino kategorisi: Başar Sarp Nalbantoğlu

Bambino kızlar kategorisi: Zara Yorulmaz

Kaynak: AA

Tekirdağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekirdağ'daki Optimist Cup'ta dereceye giren sporcular ödüllerini aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı

11:55
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu Gökçek sessizliğini bozdu
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu
11:44
Savaşın Türkiye’ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
Savaşın Türkiye'ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
11:03
Orta Vadeli Program açıklandı Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
10:47
Uçakta ortalığı birbirine kattı Sonu böyle oldu
Uçakta ortalığı birbirine kattı! Sonu böyle oldu
10:28
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı
10:22
Cemal Enginyurt’un “Hayırlı olsun“ dediği ünlü mekan mercek altında Oğlu ortak çıktı
Cemal Enginyurt'un "Hayırlı olsun" dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı
10:07
ABD’nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir Türkiye için kritik pazartesi
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 13:00:17. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'daki Optimist Cup'ta dereceye giren sporcular ödüllerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement