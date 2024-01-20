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Tekirdağ Süleymanpaşa, yeni transferlerle güçlendi - Son Dakika
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Tekirdağ Süleymanpaşa, yeni transferlerle güçlendi

Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Tekirdağ Süleymanpaşa, Kübra Katar, Hatice Gören ve Songül Tezkorkmaz'ı renklerine bağladı. Kulüp Başkanı Mülahim Kuru, yeni transferlerle güzel bir takım oluşturduklarını ve ligin ikinci yarısında daha iyi sonuçlar almayı hedeflediklerini belirtti. Kuru, ayrıca altyapıdan yetişen genç sporcuları da kadroya dahil ederek şehirlerinin formasını giyme gururunu yaşatmak istediklerini söyledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa, yeni transferlerle güçlendi
20.01.2024 - 15:12,
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Tekirdağ Süleymanpaşa, Kübra Katar, Hatice Gören ve Songül Tezkorkmaz'ı renklerine bağladı.

Kulüp Başkanı Mülahim Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar, Tezkorkmaz ve kaleci Gören'in Tekirdağ Süleymanpaşa için mücadele edeceğini söyledi.

Ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başladıklarını hatırlatan Kuru, "İkinci yarıya daha iyi bir başlangıç yapmak istedik ama maalesef 2 maçı da kaybettik. Takımımıza yani katılan oyuncular oldu. Daha iyi maçlar çıkaracağımızı düşünüyorum. Oyuncuların birbirine alışması gelecek maçlarda skor olarak daha güzel sonuçların çıkmasını sağlayacaktır. Takımımız her zaman kazanmak için mücadele ediyor." dedi.

Kuru, ikinci yarıda yeni transferlerle güzel bir takım oluşturduklarını ifade etti. Eksikleri olan mevkiler için transfer yaptıklarını anlatan Kuru, şöyle devam etti:

"Güzel bir takım oluşturarak ligin ikinci yarısında maçlardan galip ayrılmak istiyoruz. Bu sezon orta sıralarda yer almak için takımımız en iyi mücadeleyi ortaya koyacak. Türkiye Kupası'nda da bir üst tura geçmiştik orada da final oynamak istiyoruz. Daha başarılı bir Tekirdağ göstermek istiyoruz. Alacağımız puanlarla orta sıralarda olmaya gayret edeceğiz. Altyapımızdan da genç sporcuları kadromuza katarak onlara şehrimizin formasını giyme gururunu yaşamasını istiyoruz."

Kaynak: AA
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Tekirdağ, Hatice, Katar, Spor, Güncel, Son Dakika

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