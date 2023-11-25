Telefondan birlikte çektirdikleri fotoğraflar çıktı! İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorusuna cevabı

EFT ve FAST ile yapılan para transferlerinde bir dönem sona erdi

İstanbul'da banka müdürü Seçil Erzan ile birlikte 6 sanığın, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmalarına başlanmıştı. Davada adı geçen Fatih Terim'in ifadesinin ardından Erzan'ın da Fatih Terim ile ilgili sorgusunda söyledikleri ortaya çıktı.

FATİH TERİM İLE İLGİLİ SORULAR SORULDU

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, kendisinin insanları dolandırdığı ile ilgili şikayetlerin artması sonucu 2 Mayıs 2023 günü savcılık tarafından sorguya alınan Denizbank'ın eski Levent şube müdürü Seçil Erzan'a 34 soru soruldu. Bu sorulardan bir kısmı da Fatih Terim ile ilgiliydi.

"FON ADI ALTINDA PARA ALMADIM"

Sorguya alınan Erzan'a "Fatih Terim'den fon sebebiyle para aldın mı? Aldıysan geri ödedin mi? Ödediysen ne kadarını geri ödedin?" diye soruldu. Erzan ise bu soruya, "Ben Fatih Terim'den bu zamana kadar fon adı altında para almadım. Ancak bu zamana 2012 yılından itibaren tüm bankacılık işlemleriyle ilgilendim" dedi.

"KESİNLİKLE FATİH TERİM İLE İLGİLİ BİR USULSÜZLÜK YAPMADIM"

Erzan ifadesinin devamında, "Tam olarak Fatih Terim'in finansal danışmanı bendim. Şöyle ki Fatih terim ile ilgili bu zamana kadar çok sayıda finansal işlemler yaptım. Ancak bu zamana kadar hukuka aykırı hiçbir işlem yapmadım. Eğer 2012 yılından itibaren Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüz işlem yaptığım iddia edilirse bu konuda her işlemi detaylı olarak her zaman açıklarım. Kesinlikle Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüzlük yapmadım. Fatih Terim beni kızı gibi severdi." şeklinde konuştu.

TELEFONDAN FOTOĞRAFLAR ÇIKTI

Ayrıca dosyada şüpheli olarak geçen Nazlı Can adlı kişiye Seçil Erzan'ın Fatih Terim ile çektirdiği fotoğrafı attığı ortaya çıktı. Can'ın cep telefonları incelenirken Erzan'la yaptığı görüşmeler bulundu. Bu görüşmelerde Erzan'ın Can'a Fatih Terim'in evde olduğunu söylediği görüldü. Ayrıca Erzan'ın eski erkek arkadaşı Candaş Gürol ile birlikte Fatih Terim'le çektirdikleri fotoğrafı Nazlı Can'a attığı raporda yer alıyor.