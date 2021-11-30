Tenis: Davis Kupası

Teniste ülkelerin yarıştığı 2021 Davis Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım, Hırvatistan oldu.

İspanya'nın Madrid, Avusturya'nın Innsbruck ve İtalya'nın Torino kentlerinin ortaklaşa düzenlediği 18 ülkenin katıldığı organizasyonda, çeyrek final maçları başladı.

İlk çeyrek final eşleşmesinde, İtalya ile Hırvatistan karşılaştı. Tek erkeklerde Hırvat Borna Gojo, İtalyan Lorenzo Sonego'yu 7-6, 2-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek ülkesini 1-0 öne geçirdi. Diğer tek erkekler mücadelesinde ise İtalyan Jannik Sinner, Hırvat Marin Cilic'i 3-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yendi ve skoru 1-1'e getirdi.

Yarı finale kalan takımı, çift erkekler maçı belirledi. Hırvat Nikola Mektic-Mate Pavic ikilisi, İtalyan Fabio Fognini-Jannik Sinner çiftini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti. Üç maç sonunda İtalya'yı 2-1 yenen Hırvatistan, turnuvada yarı finale kalan ilk takım oldu.

Sırbistan- Kazakistan arasındaki üçlü maçı kazanan taraf, yarı finalde Hırvatistan'la karşılaşacak.

Turnuvaya, Büyük Britanya- Almanya arasındaki çeyrek final maçlarıyla devam edilecek.