Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Futbol: Toplu sonuç

03.04.2022 16:07
Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de gruplarda 33. hafta maçları tamamlandı.

TFF 2. Lig'de gruplarda 33. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta lider Pendikspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti ve puanını 64'e yükseltti. Pendikspor, normal sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2

Kırşehir Belediyespor- Nazilli Belediyespor: 1-1

Uşakspor- Ankara Demirspor: 0-2

Pendikspor-Eskişehirspor: 3-1

Akhisarspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-6

Isparta 32- Şanlıurfaspor: 0-1

Tarsus İdman Yurdu- Kırklarelispor: 2-1

Anagold 24Erzincanspor- Pazarspor: 4-1

Kırmızı Grup

Afjet Afyonspor-Serik Belediyespor: 1-0

Adıyaman FK- Kahramanmaraşspor: 2-1

Niğde Anadolu FK- Sivas Belediyespor: 1-1

İnegölspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 1-1

1461 Trabzon FK- Sarıyer: 2-3

Ankaraspor- Çorum FK: 1-2

Somaspor-Bodrumspor: 1-3

Ergene Velimeşespor- Sakaryaspor: 0-6

Diyarbekirspor- Turgutluspor: 1-0

Silahtaroğlu Vanspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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