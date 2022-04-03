TFF 2. Lig'de gruplarda 33. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta lider Pendikspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti ve puanını 64'e yükseltti. Pendikspor, normal sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2
Kırşehir Belediyespor- Nazilli Belediyespor: 1-1
Uşakspor- Ankara Demirspor: 0-2
Pendikspor-Eskişehirspor: 3-1
Akhisarspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-6
Isparta 32- Şanlıurfaspor: 0-1
Tarsus İdman Yurdu- Kırklarelispor: 2-1
Anagold 24Erzincanspor- Pazarspor: 4-1
Kırmızı Grup
Afjet Afyonspor-Serik Belediyespor: 1-0
Adıyaman FK- Kahramanmaraşspor: 2-1
Niğde Anadolu FK- Sivas Belediyespor: 1-1
İnegölspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 1-1
1461 Trabzon FK- Sarıyer: 2-3
Ankaraspor- Çorum FK: 1-2
Somaspor-Bodrumspor: 1-3
Ergene Velimeşespor- Sakaryaspor: 0-6
Diyarbekirspor- Turgutluspor: 1-0
Silahtaroğlu Vanspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika