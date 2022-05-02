TFF 2. Lig'de alkışlanacak hareket - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 2. Lig'de alkışlanacak hareket

02.05.2022 00:57
TFF 2. Lig'de alkışlanacak hareket

TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında oynanan Pendikspor-Pazarspor maçı öncesi Pazarsporlu futbolcular, Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği kesinleşen Pendikspor'u sahaya çıkarken alkışlarla karşıladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında oynanan Pendikspor- Pazarspor maçı öncesi Pazarsporlu futbolcular, Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği kesinleşen Pendikspor'u sahaya çıkarken alkışlarla karşıladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında Pendikspor, sahasında Pazarspor ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi Pazarsporlu futbolcular, bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Pendiksporu sahaya çıkarken alkışladı. Pendikspor şampiyonluk kupasını bugün oynanan Pazarspor müsabakası sonrası aldı. Maç öncesi Pazarsporlu futbolcular Pendiksporlu futbolcuları sahaya çıkarken alkışladı . Bu hareket seyirciden büyük alkış aldı. TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden ve ligin bitimine beş hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Pendikspor, şampiyonluk kupasını bugün oynanan Pazarspor maçının ardından aldı. Pendik Stadyumunda oynanan maç öncesi Pazarsporlu futbolcular şampiyon futbolcuları sahaya çıkarken alkışladı. Bu hareket tribünlerden büyük alkış aldı. 3-1 Biten maç sonrası kupa töreni düzenlendi . Törene Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendikspor Başkanı Mustafa Şahinyılmaz ve çok sayıda taraftar katıldı. TFF Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem'den kupayı Kaptanlar Haydar Yılmaz, Emre Aydın, Uğur Uçar ve futbolcular aldı. Futbolcular ve taraftarlar coşkuyla şampiyonluğu kutladı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin şampiyonluk sonrası Teknik Direktör Osman Özköylü ve futbolcuları tek tek tebrik etti. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
TFF 2. Lig: Akhisarspor: 1 Amed SK: 2 TFF 2. Lig: Akhisarspor: 1 Amed SK: 2 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF 2. Lig şampiyonları Sakaryaspor ve Pendikspor'u tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF 2. Lig şampiyonları Sakaryaspor ve Pendikspor'u tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Pendikspor, Spor Toto, Pazarspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig'de alkışlanacak hareket - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi: Aptal komedyen
00:45 Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor
00:34 Cerablus'ta düzenlenen bombalı saldırıda bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti
00:33 Anne, engelli oğlunu kurtarmak için yanan evin içine girdi!
00:31 Ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu, yakında imzalar atılacak!
00:16 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplu taşımaya maskesiz binmek için bayram dönüşünü işaret etti
00:14 Fenomen Ece Ronay, çatlaklarıyla ilgili gelen yoruma sinirlendi: Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum
00:13 Zelenski'den şaşırtan Rus turist eleştirisi: Dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil
23:35 Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! İşte gideceği yeni adres
23:18 Ülkemizde 1 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 12 kişi vefat etti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 01:13:39. #1.11#
SON DAKİKA: TFF 2. Lig'de alkışlanacak hareket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement