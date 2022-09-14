Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig gruplarında 4. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Beyaz Grup:
Bayburt Özel İdare- Menemen FK: 1-2
Sivas Belediyespor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-1
Ankaraspor-Arnavutköy Belediyespor: 0-0
İnegölspor-Bitexen Düzcespor: 0-1
Esenler Erokspor- Şanlıurfaspor: 1-1
Batman Petrolspor-Hes İlaç Afyonspor: 1-0
Tarsus İdmanyurdu- Isparta 32 Spor: 1-1
Amed Sportif Faaliyetler-Somaspor: 0-0
Kırmızı Grup:
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1461 Trabzon FK-İskenderunspor: 0-1
Adıyaman FK-Silahtaroğlu Vanspor: 1-1
Pazarspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-2
Serik Belediyespor- Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 3-0
Sarıyer-Kocaelispor: 3-3
Uşakspor-GMG Kastamonuspor: 1-1
Weecoins Kırklarelispor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 1-0
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Etimesgut Belediyespor: 0-3
Fethiyespor-Diyarbekirspor: 3-1
Bucaspor 1928- Ankara Demirspor: 1-0
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