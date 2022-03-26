TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Çorum FK : 1 - Son Dakika
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TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Çorum FK : 1

26.03.2022 18:50
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Çorum FK : 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Gürcan Hasova xx, Emin Barlas xx, Azad İlhan xx

Vanspor FK: Aydın Bağ x, İsmet Kavuştu x, Uğur Adem Gezer x, Barış Gök x, Miraç Acer x, Barış Sağır x, Ogün Özçiçek x (Aras Aydın dk. 46 x), Emrah Tacir x, Kubilay Akyüz x (Uğur Can dk. 46 x), Taha Gür x (İsa Nalbant dk. 46 x), Mehmet Özdıraz xx (Polat Furkan dk. 70 x)

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay x, Recep Türköz x, Murat Yıldırım x, Burak Çalık x (Atakan Akkaynak dk. 78 x), Volkan Okumak x (Volkan Keskin dk. 90 ?), İsmet Benli x (Mertcan Aşcı dk. 61 x), Mustafa Eren Damar x (Kürşat Altunkaya dk. 90 ?), Hakkı Can Aksu x, Mehmet Akyüz xx (Batuhan Er dk. 78 x), Sefa Akın Başıbüyük x, Mahsun Çapkan x

Goller: Mehmet Özdıraz (dk. 25) (Vanspor FK), Mehmet Akyüz (dk. 34) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Mehmet Özdıraz (dk. 21), Miraç Acer (dk. 77), Barış Gök (dk. 89) (Vanspor FK), İsmet Benli (dk. 20), Volkan Okumak (dk. 89) (Çorum FK) - VAN

TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Çorum FK : 1
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Çorum FK : 1
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Çorum FK : 1
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Çorum FK : 1
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Çorum FK : 1
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Çorum FK : 1
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Çorum FK : 1

YORUMLAR
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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm TFF'nin antrenör eğitim programları sürüyor TFF'nin antrenör eğitim programları sürüyor

Çorum Belediyespor, Futbol Federasyonu, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Çorum FK : 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Çorum FK : 1 - Son Dakika
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