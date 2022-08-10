Menemen FK'da 18'inci imza Ziya'dan - Son Dakika
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Menemen FK'da 18'inci imza Ziya'dan

10.08.2022 14:52
Menemen FK'da 18'inci imza Ziya'dan

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, dış transferde 18'inci imzayı tecrübeli futbolcu Ziya Alkurt'a attırdı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, dış transferde 18'inci imzayı tecrübeli futbolcu Ziya Alkurt'a attırdı. İki yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki forvet Akçaabat Sebatspor altyapısında başladığı kariyerini Sümenespor, 1461 Trabzon, Beşikdüzü, Bayrampaşa, Orduspor, Giresunspor, Denizlispor, Kayserispor ve Altay'da sürdürdü, geçen sezon ise Keçirörengücü takımında forma giydi. Kariyerinde 11'i Süper Lig olmak üzere toplam 309 maça çıkan tecrübeli golcü, 61 kez gol sevinci yaşadı. Ziya Alkurt, 2018-19 sezonunda Denizlispor ile 1'inci Lig şampiyonluğu yaşadı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, ZİYA ALKURT, Menemen, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK'da 18'inci imza Ziya'dan - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menemen FK'da 18'inci imza Ziya'dan - Son Dakika
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