TFF 2024-2025 Devre Arası Hakem Kadrosunu Açıkladı - Son Dakika
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TFF 2024-2025 Devre Arası Hakem Kadrosunu Açıkladı

MHK, devre arası hakem kadrosunu duyurdu; Feridun Daldaş ve Oğuzhan Uğurlu listede yok.

02.01.2025 15:20
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2024-2025 sezonu devre arası hakem kadrosunu açıkladı.

MHK tarafından devre arası hakem listesi duyuruldu. Sezon başında 'Üst Klasman Hakemler' arasında olan Feridun Daldaş ve Oğuzhan Uğurlu yeni listede kendilerine yer bulamadı.

TFF'nin internet sitesinden açıklanan üst klasman hakem ve video yardımcı hakem listeleri şöyle:

Üst klasman hakem: Zorbay Küçük, Alper Akarsu, Burak Olcar, Burak Pakkan, Gürcan Hasova, Kadir Sağlam, Yaşar Kemal Uğurlu, Batuhan Kolak, Ömer Faruk Turtay, Sarper Barış Saka, Adnan Deniz Kayatepe, Oğuzhan Çakır, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Erkan Özdamar, Ümit Öztürk, Turgut Doman, Ali Yılmaz, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, İlker Yasin Avcı, Mehmet Türkmen, Mustafa Kürşad Filiz, Ozan Ergün, Süleyman Bahadır, Volkan Bayarslan, Ayberk Demirbaş, Davut Dakul Çelik, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Fatih Tokail, Halil Umut Meler, Yiğit Arslan, Ömer Tolga Güldibi, Raşit Yorgancılar, Oğuzhan Aksu, Muhammet Ali Metoğlu, Atilla Karaoğlan, Erdem Mertoğlu, Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Ali Özer, Alpaslan Şen, Furkan Aksuoğlu, Yasin Kol, Melih Aldemir, Reşat Onur Coşkunses, Yunus Dursun, Yusuf Ziya Gündüz, Melih Kurt.

Video Yardımcı Hakem: Emre Malok, Neslihan Muratdağı, Onur Özütoprak, Özgür Yankaya, Alper Çetin, Erkan Engin, Mustafa İlker Coşkun, Bülent Birincioğlu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF 2024-2025 Devre Arası Hakem Kadrosunu Açıkladı - Son Dakika

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