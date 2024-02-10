TFF 3. Lig'de 19. hafta mücadelesi başladı - Son Dakika
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TFF 3. Lig'de 19. hafta mücadelesi başladı

TFF 3. Lig\'de 19. hafta mücadelesi başladı

TFF 3. Lig'de 19. hafta mücadelesi, oynanan 4 maçla başladı. Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle: 1. Grup'ta Kepezspor-Edirnespor: 1-0, Aliağa Futbol-Karabük İdmanyurdu: 2-0. 2. Grup'ta Turgutluspor-Karşıyaka: 1-0. 3. Grup'ta Büyükçekmece Tepecikspor-Osmaniyespor FK: 0-1.

10.02.2024 16:41
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TFF 3. Lig'de 19. hafta mücadelesi, oynanan 4 maçla başladı.

Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Kepezspor- Edirnespor: 1-0

Aliağa Futbol- Karabük İdmanyurdu: 2-0

2. Grup

Turgutluspor- Karşıyaka: 1-0

3. Grup

Büyükçekmece Tepecikspor-Osmaniyespor FK: 0-1

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TFF 3. Lig'de 19. hafta mücadelesi başladı - Son Dakika
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