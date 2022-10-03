Eskişehirspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer ile yollar ayrıldı

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer'in sözleşmesine son verildiği bildirildi.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün teknik direktörü Cüneyt Biçer ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine ve ekibine, verdikleri katkı ve emeklerinden ötürü teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."

Bu sezon takımın başına geçen 46 yaşındaki teknik adamla 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maça çıkan Eskişehir temsilcisi, bu karşılaşmalardan 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle ayrıldı.