Eskişehirspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Eskişehirspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer ile yollar ayrıldı

03.10.2022 15:48
Eskişehirspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer ile yollar ayrıldı

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer'in sözleşmesine son verildiği bildirildi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer'in sözleşmesine son verildiği bildirildi.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün teknik direktörü Cüneyt Biçer ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine ve ekibine, verdikleri katkı ve emeklerinden ötürü teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."

Bu sezon takımın başına geçen 46 yaşındaki teknik adamla 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maça çıkan Eskişehir temsilcisi, bu karşılaşmalardan 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle ayrıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Cüneyt Biçer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer ile yollar ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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