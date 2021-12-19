TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 Belediye Derincespor: 0

TFF 3.Lig 3. Grup'un 17. haftasında Fethiyespor, sahasında Belediye Derincespor'u 1-0 mağlup etti. Lacivet beyazlılar evinde oynadığı 9.uncu ve arka arkaya 7. maçını da kazanarak puanını 43'e yükseltti.

Maçtan dakikalar

14.dakikada Serhat sağdan ceza alanına ortaladı, Serhan yerden dokundu top dışarı gitti.

28.dakikada Bertuğunun Mesut Can yerden sert vurdu, top kalenin yanından dışarı gitti.

36. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nurettin Çakır yerden kale önüne ortaladı. Talha gelişine sert vurdu. Top sağ direğin üstünden dışarıya gitti.

38.dakikada sol kanattan Muhammet Enesin pasını düzelten Ramazan yerden sert vurdu, kaleci Enes direk dibinde uzanarak gole izin vermedi.

43.dakikada Nurettin ceza alanına indi altı pas çizgisinden topu yerden kale içine çıkardı, topa kimse dokunamayınca savunma topu kornere attı.

64. dakikada bir pozisyonda bulunduğu yerde yardımcı hakemin kararına haklı olarak tepki gösteren Teknik Direktör Selahaddin Dinçel arka arkaya gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fethiyespor taraftarları bu karara uzun süre tepki gösterdi.

72. dakikada Serdar savunmanın arkasına gönderdiği topu Alihan düzeltip sert vurdu top kaleciye rağmen ağlara gitti. 1-0

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Deniz Sercan Akgül x, Adnan Akbulut x, Ulaş Çelik x

Fethiyespor: Enes xxx, Erdinç xxx, Soner xxx, Alihan xxx, (Dk. 90+1 Burak x),Serdar xxx,(Dk.90+3 Berkin x), Serhan xx, (Dk. 86 İbrahim x) Talha xxx,(Dk. 87 Şahanxx), Özgür xxx, Nurettin xxx, (90+1 Mehmet x),Serhat xxx, Onur xxx

Belediye Derincespor: Taha xx, Bertuğ xx,Efe xx, Kadir xx,(Dk. 75 Mert x), Melih xx, İlker xx, Ramazan xx,(Dk. 69 Mehmet x), Tayfun xx, Muhammed xx, Mesut xx, Muhammet xx

Goller: Dk. 72 Alihan ( Fethiyespor )

Sarı Kartlar: Dk. 8 Serhan, Dk. 33 Soner, Dk. 42 Özgür, Dk. 64 ( Teknik Direktör) Selahaddin Dinçel, Dk. 72 Onur(Fethiyespor), Dk.8 Tayfun, Dk. 9 Kemal, Dk.62 Kadir, Dk. 66 Bertuğ (Derincespor)

Kırmız Kart: Dk. 64 ( Teknik Direktör) Selahaddin Dinçel - MUĞLA